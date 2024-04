Elezioni a Conselice, tre appuntamenti per conoscere il candidato Sangiorgi e la lista Comunità Protagonista

Il programma partecipato di 'Comunità Protagonista', la lista civica di centrosinistra guidata dal candidato sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, inizia a prendere corpo. Tre i momenti pubblici di restituzione sul territorio degli spunti emersi nei tavoli organizzati negli ultimi mesi, che hanno viste impegnate oltre 100 persone.

Il 5 aprile, a San Patrizio, appuntamento all'ex bar cittadino di via Mameli 12; il 10 aprile a Conselice, presso il Centro Centro civico in Piazza Foresti; il 16 aprile a Lavezzola, presso la Casa comunale di via Bastia, 265. Tutti gli incontri si terranno a partire dalle ore 20.30. ""Una Storia Nuova", nel percorso verso le elezioni intrapreso da Sangiorgi, rappresenta l'impegno concreto verso un'azione politica fondata sull'inclusione, sul coinvolgimento e sulla partecipazione", spiegano dalla lista.