Elezioni a Cotignola, il candidato del Pd Federico Settembrini presenta il suo programma

Venerdì 2 febbraio alle 20.30 al centro sociale 'Il Cotogno', al Parco Pertini di Cotignola, si terrà un incontro pubblico con il candidato sindaco Federico Settembrini. Federico è il candidato della lista civica "Insieme per Cotignola - centrosinistra": nel corso della serata, oltre alla presentazione del candidato, si parlerà anche del percorso partecipativo che accompagnerà la campagna elettorale di questi mesi. "Dire, fare... partecipare" è il titolo scelto per la serata.

"Credo molto nella partecipazione, perché avere tanti punti di vista aiuta il pensiero a maturare - dichiara Settembrini -. Insieme si possono trovare soluzioni migliori, per noi stessi e per la comunità in cui viviamo. Questo primo appuntamento vuole essere un incontro quasi informale con chi vorrà partecipare a questa avventura, in vista della composizione della squadra e del programma. Parlerò io, ma parleranno anche persone che mi conoscono e con le quali ho collaborato in questi anni in veste di assessore".

Nel corso della serata, il candidato illustrerà i valori e i punti cardine sui quali sarà costruito il programma: "Cultura e associazionismo, scuole e ambiente riteniamo che debbano essere le priorità per guardare al futuro - spiega Settembrini -. Attorno a questi cardini ascolteremo umori e opinioni, per dare vita a un programma capace di mettere in campo soluzioni e azioni concrete, da proporre ai cittadini in vista delle elezioni di giugno". La partecipazione è libera e aperta a tutti.