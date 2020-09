Elezioni a Faenza, a sostegno di Isola arriva Alessia Morani

Una pausa pranzo insieme per dialogare su sviluppo economico, commercio e artigianato. Giovedì 17 settembre il candidato sindaco di centrosinistra Massimo Isola sarà alle 13 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (viale Baccarini 19) per incontrare e confrontarsi con commercianti e artigiani sullo sviluppo delle attività di tutto il territorio comunale, dal centro alle frazioni. Proposte, problematiche e scelte per il prossimo futuro saranno al centro di questo appuntamento, a cui sarà presente anche Alessia Morani, sottosegretaria allo Sviluppo economico con delega al commercio e all’artigianato. È gradita la conferma della partecipazione all’indirizzo mail comitato.massimoisola@gmail.com.

