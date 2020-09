Elezioni a Faenza, al voto 46mila faentini: la più anziana ha 109 anni

Domenica e lunedì si vota per eleggere il nuovo sindaco di Faenza. Gli elettori faentini chiamati al voto sono 45.825 di cui 22.149 uomini e 23.676 donne. Per le elezioni comunali voteranno anche i cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Faenza. Gli uomini sono 42 e le donne 71, per un totale di 113 votanti. Gli elettori comunitari vengono da Belgio (1), Bulgaria (1), Finlandia (1), Francia (7), Germania (6), Grecia (2), Polonia (4), Regno Unito (1), Repubblica Ceca (2), Romania (81), Spagna (5), Svezia (1), Ungheria (1).

Speciale elezioni a Faenza: i nomi dei candidati, le istruzioni per votare e tutte le info

Un’elettrice compirà il 18esimo anno di età il giorno della votazione: è nata il 20 settembre 2002. Gli elettori che voteranno per la prima volta sono 326, di cui 173 uomini e 153 donne. Gli ultracentenari sono in tutto 34 (9 uomini e 25 donne). L’elettrice più “esperta” è nata il 13 ottobre 1910 e ha ben 109 anni.

Gli elettori del Comune di Faenza per il referendum costituzionale sono 43.873 di cui 21.182 uomini e 22.691 donne. Gli elettori residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali del Comune di Faenza che voteranno per corrispondenza sono 921 uomini e 909 donne.