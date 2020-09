Elezioni a Faenza, Bonaccini in piazza a sostegno di Massimo Isola

A pochi giorni dalle elezioni, Stefano Bonaccini torna a Faenza per sostenere il candidato sindaco di centrosinistra Massimo Isola. Il presidente della Regione Emilia-Romagna sarà infatti giovedì 17 settembre alle 18 a Reda, in piazza don Milani. Dopo l’incontro con Bonaccini è in programma “Romagna mia”, festa con musica, pizza e polenta per tutti. Il presidente della Regione, che era presente anche all’apertura della campagna elettorale a Faenza, torna così in città in uno degli ultimi appuntamenti della campagna elettorale prima delle elezioni del 20 e 21 settembre.

