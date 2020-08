Elezioni a Faenza, candidati sindaco a confronto su sport e territorio

A poche settimane dalle elezioni, i candidati alla carica di sindaco di Faenza Paolo Cavina e Massimo Isola si confrontano in vista delle prossime amministrative del 20 e 21 settembre. Mercoledì 2 settembre i due candidati nella città manfreda dialogheranno alle 21 nel campo da calcio del Complesso ex Salesiani di Faenza sulla tematica sport e territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso del confronto, organizzato dalla società sportiva Faventia, Cavina e Isola esporranno le rispettive proposte e idee sul tema, rispondendo ai quesiti delle tante società rappresentate. L’incontro sarà moderato da Federico Tosi. L’accesso sarà regolamentato secondo le disposizioni vigenti contro la diffusione del Covid-19. L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani è su via Mura Diamante Torelli 67, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1.