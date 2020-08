Elezioni a Faenza, Confartigianato incontra i candidati sindaco

In vista delle elezioni amministrative che avranno luogo il prossimo 20 e 21 settembre, lunedì 31 agosto alle 18 Confartigianato organizza un incontro/dibattito con tutti i candidati alla carica di sindaco del Comune di Faenza. Sarà l’occasione per porre alla loro attenzione alcuni temi che gli artigiani di Confartigianato ritengono prioritari e capire quali siano i progetti su questi e altri temi, che i candidati hanno intenzione di mettere in campo. Per consentire la più ampia partecipazione nel rispetto delle regole anti Covid-19, l’iniziativa avrà luogo in Piazza Baldassari, che si trova nel cortile interno del complesso ex Omsa, adiacente alla sede Confartigianato.

