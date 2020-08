Elezioni a Faenza, il governatore Bonaccini al fianco di Isola: incontro al parco di via Calamelli

Entra nel vivo la campagna elettorale del candidato del centrosinistra a sindaco di Faenza, Massimo Isola. Domenica, alle 20.30, è in programma un incontro al parco di via Calamelli col governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. "Sarà il momento per riaccendere la bellezza dello stare insieme, tanto più quest’anno in cui abbiamo dovuto rinunciare alla nostra storica festa, e per delineare insieme le parole chiave della Faenza dei prossimi anni, della città in cui vogliamo vivere - esordisce -. Un’opportunità di ritrovarsi per una comunità di persone che riconoscono e apprezzano l’importanza del lavoro che Stefano ha fatto e sta facendo per l’Emilia Romagna, un lavoro alla cui serietà competenza e instancabilità anche noi, nel nostro piccolo vogliamo ispirarci".

