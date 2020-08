Elezioni a Faenza, il Pd presenta i candidati al consiglio comunale

Il Partito democratico presenta i candidati in consiglio comunale a Faenza. Giovedì alle 11.30, presso gli spazi di Fmarket cafè in Piazza della Libertà 21, il Pd presenta la lista dei candidati al consiglio comunale per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, a sostegno di Massimo Isola sindaco. Oltre ai candidati, interverranno la consigliera regionale Manuela Rontini e il segretario provinciale del Pd, Alessandro Barattoni.

