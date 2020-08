Elezioni a Faenza, il sindacato organizza un incontro con i candidati sindaci

Lo Spi Cgil di Faenza organizza per mercoledì 2 settembre un incontro con i candidati sindaci per la città di Faenza. L’appuntamento si terrà alle 16 al Dopolavoro ferroviario di Faenza in via S.Maria dell’Angelo, 24. Parteciperanno Paolo Cavina per il centrodestra, Roberto Gentilini per Potere al Popolo, Massimo Isola per il centrosinistra e Paolo Viglianti per Pci-Rifondazione.

"Le politiche per la popolazione anziana, sempre più numerosa, richiedono uno sforzo di innovazione per costruire ora le risposte necessarie ai bisogni di domani, creando le condizioni di maggior autonomia, anche con l’ausilio di tecnologie, di prolungata permanenza al proprio domicilio e la creazione di reti solidali per il contrasto della solitudine - spiegano dal sindacato - L’integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie e la creazione di reti interconnesse di assistenza sono indispensabili per assicurare una presa in carico territoriale che sposti in avanti il più possibile l’istituzionalizzazione. Anche l’assistenza residenziale deve conseguentemente evolvere in una direzione di maggior dialogo con il territorio e con la sanità territoriale. La segreteria dello Spi Cgil di Faenza e il Direttivo, partendo da questa riflessione contenuta nel contributo al documento del Piano strategico dell’Unione della Romagna faentina 2030 delle organizzazioni sindacali, propone ai candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative alcuni spunti di riflessione su temi che per i pensionati del territorio faentino sono di grande importanza e amplificati dalle difficoltà dell’attuale situazione sanitaria".