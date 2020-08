Elezioni a Faenza, Italia Viva sostiene Isola: "E' una garanzia per la città"

Venerdì sera Italia Viva ha depositato la lista in apoggio alla candidatura a sindaco di Faenza di Massimo Isola. "Questo grazie all‘impegno di tutti i volontari che hanno lavorato a questo obiettivo coordinati da Alsssio Grillini - spiega il deputato Marco di Maio - Italia Viva sarà al suo fianco per una scelta prima di tutto legata alla qualità della persona e alle sue caratteristiche. Perchè nei Comuni, più che in qualsiasi altra organizzazione, sono le persone a fare la differenza. Il 20-21 settembre I faentini voteranno per scegliere il loro sindaco, non per altro. Massimo conosce Faenza come pochi altri, è profondamente radicato nelle tante anime della città, ha solide relazioni con i territori vicini e in ambito nazionale ed europeo. Ha una visione dell’impegno politico come servizio alla propria comunità, che prevale sul resto. Anche sull’ideologia di partito. Conosce Faenza, i suoi punti di forza, quelli di debolezza. Conosce il suo potenziale e serve costruire un nuovo inizio; basato su concretezza, competenza e consapevolezza che il sindaco rappresenta tutti. Non solo una parte. Per questo Massimo è una garanzia per Faenza e non solo. Noi ci siamo e ce la metteremo tutta".

