Elezioni a Faenza, Verdi e Faenza Coraggiosa: "Continueremo il dialogo coi 5 stelle"

Dopo l'annuncio del Movimento 5 stelle di Faenza, i cui esponenti hanno spiegato di non essere intenzionati a partecipare alle prossime elezioni comunali, Faenza Coraggiosa e i Verdi di Faenza hanno espresso il loro supporto ai pentastellati manfredi. "In questi mesi, insieme a noi, il Movimento 5 stelle ha intrapreso un confronto leale e sincero perché la proposta politica delle prossime elezioni comunali fosse davvero l’occasione di un vero cambiamento - spiegano - Abbiamo superato insieme differenze e diffidenze, mettendoci in gioco completamente e trovando infine un nuovo terreno comune, attorno alla necessità condivisa che servisse una nuova proposta per Faenza per quello che riguarda la partecipazione, la tutela dell’ambiente e un rinnovato ruolo del pubblico nell’istruzione e nel sociale. Questo manifesto innovativo elaborato insieme sarà la base del nostro programma amministrativo, ci impegneremo a difenderlo nel confronto con le altre forze politiche della coalizione a sostegno di Massimo Isola, continuando così quella collaborazione, non solo nelle istituzioni, che abbiamo portato avanti fino a qui insieme. Vogliamo ringraziare i consiglieri e gli attivisti del Movimento perché hanno contribuito a qualcosa di nuovo nel panorama politico di Faenza. Per parte nostra ci impegnano a continuare quel dialogo e quel confronto anche nei prossimi mesi".

