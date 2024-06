Elezioni a Lugo, Barone chiude la campagna elettorale con una 'salsicciata'

E’ con una salsicciata gratuita che il candidato sindaco a Lugo della coalizione di centro-destra, Francesco Barone, chiuderà la sua campagna elettorale, giovedì 6 giugno a partire dalle ore 19 presso il Parco dei Tigli a Bizzuno. "La serata servirà a festeggiare quanto fatto fino ad ora in attesa della chiamata alle urne di sabato e domenica 8 e 9 giugno, all’insegna del buon cibo, della musica coinvolgente di dj Glauco e dell’ottima compagnia di chi vorrà intervenire. Ogni partecipante riceverà una piadina con salsiccia più un bicchiere di vino completamente gratis".

“Per me, essere candidato sindaco significa essere presente sul campo, ascoltare le esigenze dei cittadini e lavorare insieme per costruire un futuro migliore – sottolinea Barone - Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato. La partecipazione è fondamentale per costruire una città più giusta, moderna e inclusiva. Continuiamo a lavorare insieme, con passione e determinazione, per realizzare il cambiamento che desideriamo. Ogni piccolo gesto conta, e io sono qui, al vostro fianco, per fare in modo che la nostra voce sia ascoltata”.