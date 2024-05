Elezioni, a Lugo doppio appuntamento per presentare il programma del centrosinistra

Due appuntamenti per dar modo a tutti i cittadini di conoscere il programma elettorale in vista delle elezioni amministrative in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. Elena Zannoni, candidata sindaca a Lugo per la coalizione di centrosinistra, spiegherà la sua idea di città nei prossimi cinque anni in due serate distinte: lunedì 20 maggio alle 20.30 nella tensostruttura del quartiere Stuoie di Lugo in via Madonna delle Stuoie e, una settimana dopo, il 27 maggio a San Bernardino nel Centro civico di via Stradone, 37.

Due serate aperte a tutti coloro che vorranno conoscere le idee e le proposte racchiuse nel programma di mandato, realizzato le proposte formulate e dettagliate da tutte le forze componenti la coalizione di centrosinistra che sostiene Elena Zannoni, da Europa Verde a Sinistra Civica Ecologista, da Patto per Lugo a Lugo in Movimento, da Italia Viva a Insieme per Lugo, fino al Partito Democratico.

Ad entrambe le serate in programma saranno presenti, al fianco della candidata sindaca, i rappresentanti di tutte le forze politiche e civiche che la sostengono per esporre un programma che si basa su quattro direttrici principali, salvo poi sviluppare una lunga serie di temi che saranno costantemente aggiornati e approfonditi. Nel testo del programma si affrontano, tra le tante, questioni quali il potenziamento delle consulte di decentramento, il tema idrogeologico, la progettazione generale delle aree artigianali e industriali, impiantistica sportiva e benessere, cultura, ambiente, fragilità sociali, legalità e sicurezza, spazi per le famiglie e per i giovani, politiche di genere e transizione energetica, raccolta differenziata, lavori pubblici e Unione dei Comuni.

“Il programma di mandato – spiega Elena Zannoni – è frutto di mesi di incontri e dialoghi con i cittadini, le associazioni, le imprese. In questi incontri sono state evidenziate le tematiche di maggiore interesse su cui abbiamo poi sviluppato il programma. Non sono mancati i contributi da parte delle forze politiche e naturalmente la mia impronta verso un documento pragmatico, del fare, che presenta solo progetti di cui abbiamo già convinzione della fattibilità. Tutto il documento poi rispecchia il nostro stile: vogliamo rappresentare tutte le anime della città, costruire insieme, non lasciare indietro nessuno”.