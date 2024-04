Elezioni a Lugo, ecco la squadra del Pd: "Un mix di novità e persone che hanno già esperienze politiche"

Sono 24 - 12 uomini e 12 donne - i candidati al Consiglio Comunale presentati nella lista del Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative in programma l’8 e 9 giugno. Il Pd, che insieme a tutte le forze del centrosinistra sostiene la candidatura a sindaca per il Comune di Lugo di Elena Zannoni, ha ufficializzato oggi la sua lista in una conferenza pubblica ospitata nella sede del Comitato Elettorale di piazza Baracca.

“Abbiamo scelto di convocare la conferenza in questo spazio – spiega Gianmarco Rossato, segretario del Pd di Lugo – perché è in questo luogo che abbiamo aperto un punto di ascolto per i cittadini ed è proprio dal tema dell’ascolto che questa campagna elettorale è partita e prosegue quotidianamente, anche con le camminate nei quartieri e nelle frazioni. Crediamo che la lista presentata oggi non sia solo trasversale e in grado di rappresentare voci diverse fra loro, ma anche ricca di competenze e di risorse per tutta Lugo. Presentiamo un gruppo che ci rende orgogliosi, formato da 12 donne e 12 uomini, ognuno con le proprie competenze e con il proprio background culturale e lavorativo. Una lista che ci rende ottimisti sul lavoro da fare oggi e su quello del futuro. Al suo interno ci sono persone che hanno già maturato esperienze politiche ed altre che prendono questo impegno per la prima volta, una miscela equilibrata di novità e competenze già acquisite come quelle dei consiglieri e degli amministratori che hanno scelto di continuare questo cammino”.

“Vogliamo ascoltare tutti e fare del nostro meglio per rappresentare tutti. Sono soddisfatta di questa lista – ha sottolineato Elena Zannoni durante la presentazione – perché racconta tante anime del nostro territorio diverse fra loro. Nelle ultime settimane abbiamo raccolto tanti spunti anche da chi ha scelto di candidarsi oggi. Il programma che fra pochi giorni renderemo pubblico sarà frutto di una fase di ascolto prima, di elaborazione nei partiti e nella coalizione ed infine di confronto con i candidati”.

Zannoni anticipa infine proprio alcuni dei principali punti del programma in fase di definizione: “Decentramento; salute e benessere; lavoro; bambini, giovani e scuola; le anime della città, dallo sport alla cultura, dall’ambiente all’impresa, fino all’associazionismo; la transizione energetica e, di riflesso, l’educazione. Tutto ciò sarà sintesi di un percorso partecipato tra le persone. Persone, uomini e donne allo stesso modo, e questo ci rende molto orgogliosi, che si sono messi in gioco con il loro tempo e le loro competenze”.

Questo l’elenco dei candidati: Elisa Andraghetti, Giuliano Babini, Tiziana Bartolotti, Giacomo Baldini, Maria Carolina Dacome, Marco Bertozzi, Paola Dalla Valle, Edgardo Farolfi, Gabriella Dionigi, Eris Hoxha, Cristina Fontanieri, Riccardo Pagani, Marta Garuffi, Gianmarco Rossato, Daniela Geminiani, Marco Scardovi, Nicoletta Quarti, Massimo Taroni, Rita Salvatori, Andrea Valentinotti, Elena Spada, Marco Venturi, Veronica Valmori, Massimo Zannoni.