Elezioni a Lugo, inaugura la sede elettorale di Enrico Randi: "Ci saranno anche le 'ragazze in vetrina'"

In vista delle prossime elezioni comunali che si terranno l'8 e il 9 giugno, il candidato sindaco della lista civica 'Noi con Enrico Randi' domenica 17 marzo, alle 17, inaugura la sede del comitato elettorale al civico 12 di via Mentana, invitando tutti i cittadini.

"La sede elettorale non sarà solo il centro di coordinamento per la nostra campagna, ma sarà un vero e proprio "luogo del cambiamento", dove i cittadini potranno esprimere le proprie idee e confrontarsi con il candidato sindaco per contribuire al futuro della nostra città - spiega Enrico Randi - Anche il programma elettorale sarà aperto al confronto diretto coi cittadini. In questa occasione speciale, offriremo un aperitivo per tutti i presenti, creando un'atmosfera accogliente e rilassata. Inoltre avremo l'opportunità di presentare le "ragazze in vetrina", due giovani donne dinamiche e appassionate che si sono unite alla nostra campagna elettorale per portare freschezza e innovazione alla politica locale. Vi invitiamo tutti a partecipare a questo evento speciale e vi aspettiamo numerosi".

Nei giorni scorsi si era aperta una polemica proprio sulle "ragazze in vetrina", dopo che sulla vetrata della sede del comitato elettorale di Randi erano apparse fotografie di donne seminude abbinate ad alcuni numeri.