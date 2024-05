Elezioni a Lugo, parte la raccolta firme per le liste a sostegno di Elena Zannoni: "Gesto di democrazia"

Un lungo weekend di raccolta firme per tutte le liste che aderiscono alla coalizione di centrosinistra e che sostengono Elena Zannoni, quale candidata a Sindaca di Lugo, per le Elezioni Amministrative in programma l’8 e 9 giugno. Da venerdì a domenica, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 19, al Comitato Elettorale per Elena Zannoni in piazza Baracca n.12, sotto i loggiati di Palazzo Ceccoli-Locatelli alle spalle del monumento dedicato al celebre aviatore, verranno raccolte le firme necessarie per presentare le liste alla presenza dei certificatori incaricati. Per firmare occorre solamente essere residente nel Comune di Lugo e presentare un documento di identità. Ogni singolo cittadino può firmare solamente una volta e per una sola lista.

"Sottoscrivere per la presentazione delle liste – spiega Elena Zannoni – non è un impegno al voto, è un esercizio di democrazia. Permette alle liste di partecipare alla competizione elettorale e concorrere a sostegno della coalizione. Per questo chiediamo di aiutare tutte le liste della coalizione di centrosinistra, anche le più piccole, in un'ottica di solidarietà, con la firma. Nel fine settimana raccoglieremo anche a San Bernardino nei pressi della Casa del popolo, in occasione della camminata di sabato mattina, e a Voltana, in piazza".