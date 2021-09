Elezioni, a Ravenna il capogruppo di Fratelli d'Italia per sostenere la candidatura di Donati

Lunedì mattina a Ravenna è arrivato l'onorevole Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, per sostenere la candidatura a sindaco di Filippo Donati. L'incontro si è svolto presso la sede del comitato elettorale in piazza Kennedy, dove erano presenti per l'occasione anche Galeazzo Bignami, parlamentare di FdI, Alberto Ferrero, coordinatore provinciale del partito e capolista, e il candidato Donati. "Ho chiesto al Sommo Poeta consiglio su come rendere la nostra bella Patria libera e forte! Risposta? Scegli Fratelli d'Italia", ha commentato Lollobrigida sui social postando una foto di fronte alla Tomba di Dante.