Elezioni a Riolo, De Carli: "Faremo nascere microdistretti di autosufficienza energetica"

Il candidato sindaco Mirko De Carli per Riolo Terme presenta il proprio programma elettorale incoraggiando i riolesi a promuovere e adoperare la cittadinanza attiva. "Per cittadinanza attiva intendiamo la partecipazione alla costruzione e all'arricchimento del nostro territorio, per il benessere di tutti ed in particolare dei nostri figli e nipoti - spiega il candidato sindaco - Per vivere e far vivere in un luogo migliore e realmente funzionante. Per riportare in alto, come era nel passato, il benessere sociale diffuso e condiviso da tutta la comunità alla quale apparteniamo, Vogliamo concentrare le nostre forze ed energie, insieme a voi, per apportare risorse efficienti ed efficaci per imprese e lavoratori, ambiente e territorio, cultura e Tturismo, ed ultimo, ma non come ultimo pensiero, i servizi al cittadino".

"Per poter fare realmente attività sociale, abbiamo bisogno di integrare tra di loro tutti i settori menzionati, avendo già le idee chiare per operare - continua De Carli - Per esempio: faremo nascere microdistretti di autosufficienza energetica, utilizzando le opportunità offerte dalla tecnologia e dalla normativa italiana, sia sotto il versante dell'efficienza energetica sia sotto l'aspetto della produzione da fonte rinnovabile, consentendo di valorizzare i territori senza sfruttarli, per avviarci verso una maggiore autonomia energetica dalle fonti fossili. L'obiettivo sarà quello di riuscire a generare localmente la maggior parte delle energie necessarie, sostituendo il trasporto di energia prodotta a partire da forniture di paesi esteri e creando posti di lavoro, rimanendo al passo con le nuove professioni per non lasciare indietro nessuno. Questo si integrerà con la promozione del nostro territorio e dei prodotti locali in tutto il paese (e non solo) e ovunque ci accoglieranno andremo a proporre la nostra offerta turistica, notevole volano per il potenziamento di tutte le attività commerciali riolesi, comprese l'agricoltura e l'allevamento, base fondante del nostro sostentamento. Tutte le attività che proponiamo saranno pagate tramite accordi tra pubblico e privato. Curare e alimentare i posti in cui viviamo vuol dire prenderci cura di noi stessi, con positive ricadute a lungo e lunghissimo termine. Abbiamo intenzione di fare pensando oltre il semplice mandato quinquennale, ma per lasciare una traccia duratura di buon governo. Per noi non siete voti o portafogli, non siete clienti o semplici utenti. Siete la nostra comunità, e come tale dovete essere valorizzati Riolo Terme”.