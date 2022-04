Elezioni a Riolo, De Carli: "Riconoscimento Unesco della Valle del Senio grande opportunità"

“Il riconoscimento Unesco della Valle del Senio? Una grande opportunità per portare lavoro e speranza”. A dirlo è il candidato sindaco a Riolo Terme Mirko De Carli, che annuncia un punto elencato nel programma della Lista per Riolo. “Il riconoscimento della Valle del Senio quale patrimonio Unesco è una grande opportunità per il comune di Riolo Terme che non va mancata ma preparata al meglio - dice il candidato sindaco - Come già avvenuto in altre porzioni meravigliose del territorio italiano (con alcune delle quali siamo in contatto per prendere esempio), occorre predisporre un piano decennale capace di gestire la riconversione dell’area da industriale a turistica-ambientale, garantendo alle famiglie residenti in valle il mantenimento della propria occupazione. La terza “cosa da fare” del nostro programma si occuperà di spiegare come concretamente sarà possibile fare tutto questo e come si potrà far diventare il nostro paese la “perla dell’Appennino tosco-romagnolo” senza più discariche e cave a cielo aperto”.