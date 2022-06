Elezioni a Riolo Terme, Di Maio (IV) sostiene Federica Malavolti: "Persona pacata e pragmatica"

Il deputato romagnolo Marco Di Maio ha incontrato a Riolo Terme la candidata a sindaco Federica Malavolti e la vicesindaca e capolista della lista "Riolo Terme per la comunità", Francesca Merlini, per ribadire il proprio personale sostegno alla sua candidatura e quella del mondo riformista a cui fa riferimento anche Italia Viva.

"Siamo qui per riaffermare le ragioni che ci portano a schierarci fieramente di fianco a Federica, che è una persona capace, che conosce la propria città, che ha esperienza e una propria autonomia professionale che la rende libera da condizionamenti e dedicata totalmente alla cura della comunità - afferma il parlamentare, accompagnato da Federica Rosetti (assessore comunale a Faenza) e Mirko Rivalta, coordinatori di Italia Viva per l'area faentina - Federica ha avuto la capacità fin dalla campagna elettorale di costruire una squadra ampia, solida, trasversale. Guardando soprattutto alle idee e alle competenze, più che alle appartenenze di partito. Come è giusto che sia quando si tratta di scegliere con chi amministrare un territorio".

"Il suo atteggiamento pacato, pragmatico e determinato è la miglior risposta a chi ha bisogno solo di parlare male degli altri per ottenere un po' di visibilità - conclude - Come area riformista, che ci auguriamo possa presto ampliarsi anche ad altre forze dando corpo a un soggetto politico rappresentativo di tutti coloro che hanno voluto e sostengono il presidente Draghi, siamo lieti di replicare qui l'appoggio che abbiamo dato in tutte le ultime elezioni svoltesi nel Ravennate, dalle Regionali con Bonaccini alle comunali di Faenza con Massimo Isola e a Ravenna con Michele De Pascale".