Elezioni, a sostegno di Ancarani si candida anche Matteo Manca

Presentata la candidatura di Matteo Manca in "PrimaveRA Ravenna" a sostegno del candidato sindaco di Forza Italia Alberto. Alla presentazione erano presenti Alberto Ancarani, candidato Sindaco della coalizione Forza Italia-PrimaveRA Ravenna, Roberta Mingozzi, capolista di PrimaveRA Ravenna e Matteo Manca. Ancarani ha ribadito il senso della coalizione tra la lista azzurra e quella capeggiata da Mingozzi nella direzione di rendere la candidatura Ancarani non solo quella di Forza Italia ma quella di chi crede in un centrodestra concreto, moderato e competente. Ha preso la parola la capolista Roberta Mingozzi che ha ribadito le caratteristiche della lista che verrà comunicata nella sua interezza a ridosso della scadenza dei termini per la presentazione. La lista è un mix di chi fa politica sul territorio da tempo e di chi vi si approccia per la prima volta.

Matteo Manca, nato a Ravenna, 31 anni, attivo sin durante gli anni dell’Università (Giurisprudenza) nel mondo del volontariato ed associazionismo cattolico e del terzo settore in generale; in particolare all'interno della Parrocchia di San Rocco, ove, oltre guidare e animare i gruppi giovanili, Grest e campi scuola, è stato impegnato nel servizio d’accoglienza presso il dormitorio e la mensa di fraternità. Accompagnata a quest’attività vi è stata un'attenzione inclusiva al mondo dello sport, soprattutto nella pallacanestro, cercando tramite il Centro Sportivo Italiano, di cui è attualmente vicepresidente, di creare momenti di gioco per gruppi eterogenei o, comunque sia, non idonei per l'attività federale, di modo da dare un'opportunità a tutti e non escludere nessuno. Attualmente insegnante di scuola secondaria di primo grado, svolge anche l'ufficio di amministratore di sostegno su nomina del Giudice Tutelare del Tribunale di Ravenna. Le svariate competenze maturate in ambito educativo e sociale, nonché di assistenza a persone svantaggiate (vd. Volontariato in Pubblica Assistenza) saranno messe a servizio della cittadinanza.