Elezioni ad Alfonsine, anche i 5 Stelle appoggiano la ricandidatura di Graziani

"Con grande entusiasmo, annuncio la mia ricandidatura per le prossime elezioni comunali di Alfonsine. Sostenendo la lista civica "Alfonsine Sì - Centro Sinistra", che appoggia Riccardo Graziani come candidato a sindaco, intendo mantenere vivo il germoglio del Movimento 5 Stelle, lavorando per rafforzare un gruppo che si riconosca nel campo progressista del Presidente Conte". Lo afferma Maria Cimino che si ricandida alle elezioni comunali di Alfonsine portando avanti i valori del Movimento 5 Stelle.

"Forti dell'esperienza maturata negli ultimi cinque anni in Consiglio Comunale come capogruppo del Movimento 5 Stelle e come consigliere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il mio impegno rimane quello di onorare le promesse fatte ai cittadini, con un impegno costante verso trasparenza e miglioramento continuo. Il mio approccio si basa sull'osservazione e sul reagire proattivamente, valorizzando le buone pratiche già esistenti senza la necessità di ricominciare sempre da zero. La trasparenza e il rispetto sono i pilastri su cui intendo continuare a costruire, per realizzare interventi significativi e duraturi nella nostra comunità - sottolinea Cimino - In questa nuova sfida, mi propongo anche di affrontare e migliorare le difficoltà quotidiane legate alle barriere architettoniche, un tema che mi tocca da vicino nella mia veste di caregiver. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza con l'obiettivo di elevare la qualità della vita ad Alfonsine. Desidero inviare un messaggio positivo ai giovani e alle famiglie di Alfonsine: affrontiamo la vita con determinazione e passione, ponendoci obiettivi ambiziosi e lavorando insieme per raggiungerli. Non pretendo di cambiare tutto ciò che non funziona alla perfezione, ma mi impegnerò a fondo per i miei ideali e per lasciare un'impronta positiva nella nostra città".