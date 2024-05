Elezioni ad Alfonsine: si parla di disabilità e 'dopo di noi' con la repubblicana Beltrami

Disabilità e Dopo di Noi il tema al centro dell’iniziativa pubblica promossa dal PRI di Alfonsine che si terrà martedì 21 maggio alle 20:30 presso Palazzo Marini in via Roma 10. L’iniziativa s’inquadra nel novero delle iniziative che il PRI sta conducendo nei territori per la campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Graziani. La serata vedrà l’intervento dell’avvocato Fabio Massimo Del Bianco. Le conclusioni saranno affidate a Laura Beltrami, segretaria provincia dell’Edera e candidata del PRI al consiglio comunale di Alfonsine nella lista “AlfonsineSÌ”.