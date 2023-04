Elezioni, al via la campagna elettorale di UniAmo Bagnara: presentata la lista

La lista "UniAmo Bagnara" è ufficialmente in corsa per le prossime elezioni amministrative a Bagnara del 14- 15 maggio. La serata di apertura della campagna elettorale della lista civica guidata da Magda Tampieri è andata oltre ogni aspettativa: le 120 persone radunate a gustare un’ottima paella hanno sorpreso gli stessi organizzatori per numero, età (molti i giovani), ed entusiasmo.

L’evento si è svolto venerdì scorso nella Sala Polivalente di Via Largo della Libertà che, oltre a consentire di raccogliere i primi finanziamenti per la campagna elettorale, è stata la prima occasione pubblica per conoscere dal vivo le dieci persone candidate per il Consiglio Comunale. Si tratta di Khadija Azzar (49 anni, assistente per le famiglie), Massimo Bellotti (60 anni, dirigente commerciale estero), Nicola Ciarlariello (28, impiegato tecnico settore ceramiche), Michele Dal Bosco (30 anni, imprenditore agricolo), Domenico De Simone (29 anni, studente-lavoratore), Fabio Manara (29 anni, impiegato tecnico), Sara Pirazzoli (31 anni, impiegata in una cooperativa vitivinicola), Stefania Pirazzoli (59, coordinatrice tecnica di laboratorio Ausl di Bologna), Silvano Spada (50 anni, disegnatore progettista), Vera Vignoli (59 anni, impiegata nel settore del commercio).

Una lista ricca di esperienze e sensibilità provenienti da mondi diversi, persone impegnate in prima persona in città e nel mondo del volontariato, ma quello che stupisce di più è la presenza dei giovani: la metà della lista è rappresentante da ragazzi e ragazze a cavallo dei 30 anni. A “benedire” la corsa di UniAmo Bagnara c’erano Andrea Corsini, assessore regionale con delega a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio ed i sindaci Luca Piovaccari di Cotignola e Nicola Pasi di Fusignano.

“Non mi aspettavo sinceramente una presenza così importante ed entusiasta - confessa Magda Tampieri - il gruppo dei giovani ha impresso al progetto un’energia e una spinta davvero inedita, che era palpabile in maniera molto evidente anche durante serata. E’ stata l’occasione per presentarci in pubblico e condividere i punti cardinali del nostro progetto: collegialità, unione, spirito di servizio e partecipazione. Siamo animati da una profonda passione civica ed abbiamo in lista professionalità diversificate e integrate che metteremo al servizio di un’amministrazione di Bagnara profondamente rinnovata e, anche, ringiovanita.”

Durante la serata si sono annunciati alcuni dei prossimi appuntamenti già in calendario. Il primo sarà il 20 aprile alle ore 20.30 nella sala polivalente Via Largo della Libertà per la presentazione ufficiale del programma e dove si potranno conoscere meglio i candidati; il 27 aprile uno dei momenti più attesi con il presidente della Regione Stefano Bonaccini, e il 5 maggio dove Magda Tampieri si confronterà con le quattro donne sindache della Provincia di Ravenna: Federica Malavolti di Riolo Terme, Valentina Palli di Russi, Eleonora Proni di Bagnacavallo e Paola Pula di Conselice, le Sindache dei comuni della provincia di Ravenna.