Elezioni amministrative 2021, banchetto della Lega in piazza

L’appuntamento è dalle 9.30 alle 12.30 presso il gazebo al mercato cittadino in Piazza Sighinolfi lato via Berlinguer e dalle 15.00 alle 18.00 in piazza Andrea Costa

Sabato 24 aprile, la Lega Romagna torna nelle piazze per incontrare i cittadini. "Riaperture, lavoro, parleremo del ritorno alla vita e ascolteremo le problematiche del nostro territorio, accogliendo i suggerimenti dei cittadini in vista delle prossime elezioni comunali". L’appuntamento è dalle 9.30 alle 12.30 presso il gazebo al mercato cittadino in Piazza Sighinolfi lato via Berlinguer e dalle 15.00 alle 18.00 in piazza Andrea Costa. Lo annuncia in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, Segretario della Lega Romagna.