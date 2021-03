Elezioni amministrative 2021, dibattito online di Nazione Futura: "Quali prospettive per il centrodestra?"

Nazione Futura nasce nel 2017 come movimento di idee per promuovere il confronto e il dibattito tra le varie anime del centrodestra e della società civile

In vista delle elezioni amministrative di ottobre a Ravenna, il movimento di idee Nazione Futura presieduto da Francesco Giubilei promuove una conferenza online intitolata “Amministrative a Ravenna. Quali prospettive per il centrodestra?”. Nazione Futura nasce nel 2017 come movimento di idee per promuovere il confronto e il dibattito tra le varie anime del centrodestra e della società civile organizzando convegni e iniziative a livello nazionale e locale a livello politico e culturale. Ad oggi il movimento conta circa sessanta circoli territoriali in tutta Italia e una cospicua presenza in Romagna.

L'evento sarà trasmesso in diretta giovedì 25 marzo dalle ore 18.30 sulla pagina Facebook “Nazione Futura” e verrà moderato dallo scrittore ravennate Paolo Gambi. Dopo i saluti per Nazione Futura del responsabile della comunicazione digitale Davide Gabriele, interverranno l’Onorevole Jacopo Morrone, Segretario della Lega Romagna, il Consigliere comunale e Vice Commissario regionale di Forza Italia Alberto Ancarani e il Coordinatore provinciale di Ravenna di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero.