Elezioni amministrative 2021, Enrico Letta lancia la campagna elettorale di de Pascale

Entra nel vivo la campagna elettorale del Partito Democratico, con Enrico Letta in visita a Ravenna per sostenere Michele de Pascale. Il segretario nazionale dei democratici sarà infatti in piazza del Foro Boario a San Pietro in Vincoli lunedì 23 agosto alle ore 21, dove salirà sul palco insieme al candidato sindaco.

“Dopo aver predisposto il programma per il governo di Ravenna con la partecipazione di tanti iscritti e simpatizzanti - ha detto il segretario provinciale Alessandro Barattoni - la nostra campagna elettorale partirà con il segretario nazionale. Parleremo di situazione internazionale, delle opportunità del Pnrr, di politiche sanitarie e del lavoro. Temi che ci hanno visti impegnati come Partito Democratico in Italia e in Europa in questi mesi complicati, legati al futuro della città e che saranno al centro delle prossime sfide nelle quali anche gli enti locali dovranno svolgere ruoli importanti. Altri lasciano in spiaggia il segretario nazionale e nascondono il simbolo per riuscire a trovare dei candidati ‘civici’ per il consiglio comunale. Noi invece, con orgoglio e passione, metteremo in campo le nostre bandiere, le nostre idee e la nostra classe dirigente".

È previsto anche un piccolo servizio di ristorazione con chioschetti di pizza fritta. È partita inoltre la campagna nazionale "Insieme per il popolo afgano" e anche lunedì sarà presente uno stand per raccogliere donazioni. La mobilitazione del Pd si propone di sostenere chi rimane in Afghanistan, accogliere e dare conforto a chi fugge e sostenere le Ong e l'Anci per organizzare l’accoglienza in Italia.