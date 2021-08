Elezioni amministrative 2021, Ferri (Pc) presenta il suo programma elettorale

Sabato 28 agosto alle 15, nella cornice del piccolo anfiteatro situato nell'area verde fra via Otello e via della Lirica, Lorenzo Ferri - candidato sindaco per il Partito Comunista - presenterà il programma elettorale. Tra i punti presenti nel suo programma: violazione del patto di stabilità del Comune; redistribuzione progressiva del reddito, attraverso modifica della aliquote comunali per finanziare l'azione politica del Comune, improntata sul bene collettivo, sostegno a chi è rimasto indietro ed aiuti per le piccole attività commerciali ed artigianali duramente colpite dai lockdown; una vera riqualificazione della Darsena, tramite l'esproprio costituzionale (articolo 42) delle aree e degli edifici in stato di abbandono, per ridare l'area in mano ai cittadini del quartiere; potenziamento della sanità pubblica e forte contrasto alle attività sanitarie private di qualsiasi tipo; lotta alle cooperative che sfruttano i lavoratori e si sostituiscono al servizio pubblico; internalizzazione dei servizi pubblici, negli anni privatizzati selvaggiamente dalle giunte Pd; aumento dei controlli sui luoghi di lavoro per il contrasto agli "omicidi" dei lavoratori; rilancio dello sport popolare per favorire la diffusa e gratuita pratica sportiva, con un focus particolare sui giovani e giovanissimi. Tutti gli organi di informazione e la cittadinanza sono invitati, in caso di pioggia l'evento si terrà in Piazza del Popolo, sotto la scalinata del Comune.