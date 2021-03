Elezioni amministrative 2021, 5 anni fa si schierò contro de Pascale: ora si candida nella lista del sindaco

L'avvocato Giuseppe Roccafiorita ha deciso di tornare in campo in occasione delle elezioni amministrative 2021 a sostegno proprio della rielezione di de Pascale nella lista civica del primo cittadino ravennate

Alle ultime elezioni amministrative, cinque anni fa, si candidò come capolista della Pigna contro il candidato sindaco Pd Michele de Pascale, sostenendo la candidatura di Maurizio Bucci. Poi, durante la campagna elettorale, venne espulso dalla stessa Pigna in quanto, secondo la stessa lista civica, aveva "tradito la fiducia calpestando valori e rispetto reciproco" (Roccafiorita presentò poi querela per diffamazione, respinta però dal Tribunale). Ora, un po' a sorpresa, l'avvocato Giuseppe Roccafiorita ha deciso di tornare in campo in occasione delle elezioni amministrative 2021 a sostegno proprio della rielezione di de Pascale nella lista civica del primo cittadino ravennate.

Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco: "Dopo una giornata di lavoro intenso, una bella chiacchierata sulla città con Giuseppe Roccafiorita. In questi anni ho cercato di ascoltare le voci di chi mi ha sostenuto, ma anche quelle di chi 5 anni fa aveva, legittimamente, fatto scelte diverse, e Giuseppe è stato fra le persone che mi hanno saputo dare consigli utili e critiche costruttive. Sono molto contento che abbia accettato la mia proposta di candidarsi nella mia lista civica per le prossime elezioni comunali, arricchirà il nostro programma e ci aiuterà a migliorarci ancora!".