Elezioni amministrative 2021, il Movimento 3V incontra gli elettori

In vista della prossima tornata elettorale, il Movimento 3v 'Vaccini vogliamo verità' Ravenna col suo candidato sindaco Emanuele Panizza organizza una serie di incontri per dialogare con i ravennati. “Riteniamo che il confronto con i cittadini sia la base del fare politica - dice Panizza - quindi in questi incontri, oltre a illustrare il nostro programma e le tematiche care a 3V, ascolteremo e faremo nostri tutti i consigli che ci verranno offerti, in linea con la nostra visione di rispetto della vita”.

Gli appuntamenti di questa settimana sono martedì 17 agosto 20,30-21,30 Lido Adriano in piazza Vivaldi, 21,45-22,45 Punta Marina in Viale dei Navigatori; mercoledì 18 agosto 21-22 Marina di Ravenna in Piazza Dora Markus.