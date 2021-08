Elezioni amministrative 2021, iniziano i 'giovedì dell'Edera' a San Michele

Hanno inizio giovedì 19 agosto, alle ore 18, al Circolo repubblicano di San Michele i "Giovedì dell'Edera", un'ora di confronto pubblico a tutto campo su vari temi ravennati in vista delle prossime elezioni comunali. Ne è promotore Giannantonio Mingozzi, candidato al consiglio comunale, che giovedì introdurrà le proposte del Pri su argomenti che riguardano principalmente la frazione di San Michele: la ristrutturazione dell'edificio scolastico, ancora per poco scuola materna fino al completamento del nuovo plesso, in residenza pubblica e assistita per anziani; l'alta velocità di chi percorre via Faentina e i collegamenti con le vicine frazioni di Villanova e Piangipane; la pista ciclabile in programma tra San Michele e Ravenna.

"Saranno con noi - sottolinea Mingozzi - il capolista e vicesindaco Eugenio Fusignani, Massimo Cimatti e Lorenzo Torre, esperto di Rsa e residenze terza età e i cittadini che lo vorranno, naturalmente nel rispetto delle normative anticovid e delle più recenti prescrizioni". I prossimi appuntamenti, che si svolgeranno anche negli spazi esterni al circolo, vedranno il giovedì alle 18 affrontare i temi di lavoro ed energia, Ravenna, l'Europa e i finanziamenti, l'ulteriore sviluppo del Campus universitario e l'arrivo di Medicina, la difesa del mosaico e delle scuole d'arte, i collegamenti stradali e ferroviari del porto con il norditalia e i mercati europei.