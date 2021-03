Elezioni amministrative 2021, la coalizione a sostegno di De Pascale presenta il suo programma

Si è svolto la settimana scorsa il primo incontro tra i creatori del progetto civico costituito da Insieme X Cambiare, Azione, Italia in Comune e +Europa e il candidato sindaco del centrosinistra Michele De Pascale. “A De Pascale abbiamo confermato l’interesse a partecipare al suo tavolo programmatico ribadendo la nostra volontà di lavorare per la città e per il territorio con idee e proposte fortemente improntate a cambiamento e innovazione, anche rispetto alla stessa maggioranza precedente. In questa occasione abbiamo cominciato a presentare un metodo e una visione di città e territorio all’interno di alcune grandi aree di riferimento - dicono i quattro gruppi - In particolare abbiamo evidenziato gli assi portanti del nostro contributo: Ravenna europea intesa come luogo aperto di relazione, ricerca, formazione e futuro capace anche di essere motore di un grande piano strategico romagnolo; Ravenna si cura per ragionare insieme sui temi della cura, della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente naturale; Ravenna fa l’impresa per il ruolo centrale che può avere per la crescita di imprese e start-up, pensando ad una transizione ecologica fatta insieme all’industria e all’impresa; Ravenna casa di vetro con l’obiettivo della riduzione della burocrazia e di un rapporto nuovo tra cittadino e comune basato sulla trasparenza totale".

"In questo quadro di riferimento che ci rappresenta, siamo pronti a confrontarci con il tavolo aperto dal sindaco De Pascale e, al termine del lavoro programmatico, potremo decidere se e come sostenerlo alle future elezioni comunali - concludono - Nelle prossime settimane saranno presentati in maniera più approfondita i tanti elementi programmatici più specifici su cui il gruppo sta lavorando. Saranno anche resi noti il nome e il logo che assumerà il progetto trasformandosi in lista per le elezioni amministrative. Sarà infine lanciata una chiamata civica aperta a tutti coloro che vorranno sostenere questo impegno, a tutte le competenze e le disponibilità personali e collettive presenti in città e nel territorio comunale".