Elezioni amministrative 2024, a Lugo si presenta la lista "Noi con Enrico Randi"

Si accende la campagna elettorale in vista delle amministrative del 2024 a Lugo. Da venerdì sono stati affissi in città 50 manifesti di "Noi con Enrico Randi", una lista civica che concorrerà alle prossime elezioni comunali. Portavoce della lista è proprio Enrico Randi, 37 anni, lughese, laureato in Ingegneria delle telecomunicazioni e titolare di un'agenzia immobiliare. "A gennaio - specifica la lista - verrà annunciato il candidato sindaco".

Nel giorno del debutto, Randi ha dichiarato: "Prima della lista, prima delle intenzioni, prima delle ideologie, prima di mandare referenti in piazza a parlare per me, io ci metto la faccia, il mio spirito, le mie idee e il mio coraggio. Voglio conoscere le tue idee, voglio capire se la pensiamo allo stesso modo, se anche tu come me hai il coraggio di cambiare le cose, di cambiare la città in cui vivono le nostre famiglie e in cui facciamo crescere i nostri figli".