Elezioni amministrative, a Cervia una lista per sostenere la candidatura di Veronica Verlicchi

Anche Cervia si mobilita per sostenere la candidatura di Veronica Verlicchi alle prossime elezioni comunali di Ravenna. Si è infatti costituita la lista civica 'La Pigna-Cervia', che appoggia - seppure da un altro Comune - la capogruppo della Pigna alle elezioni autunnali.

"Siamo un gruppo di cittadini cervesi del forese e della costa che per obiettivo sentono l'esigenza di partecipazione attiva alle scelte dell'amministrazione comunale di Cervia guidata da sempre dalle sinistre - spiegano dalla lista - Nel corso degli anni la gestione comunale, con metodi non sempre limpidi e trasparenti, tiene ormai sotto controllo l'apparato comunale, inserendo uomini e donne del loro sistema di potere nei sindacati, associazioni di categoria e del volontariato. Tale sistema tende a comprimere le aspettative di molti liberi cittadini, lavoratori, imprenditori, che non si sentono più adeguatamente rappresentati relativamente alle loro aspettative. Per questi motivi noi sosterremo col nostro appoggio e collaborazione la lista della Pigna Ravenna guidata mirabilmente dalla signora Verlicchi, in attesa che anche a Cervia si creino le condizioni per procedere alla costituzione del gruppo "Pigna Cervia"".