Elezioni amministrative, a Lugo Italia Viva sostiene la candidatura di Elena Zannoni

Alle elezioni comunali di giugno, Italia Viva ha scelto di puntare su Elena Zannoni e di sostenerla nella sua corsa per l'elezione a sindaco. "Dopo avere subito la fine del progetto comunemente denominato Terzo Polo - spiegano - abbiamo valutato che la strada migliore per partecipare attivamente alle elezioni amministrative a Lugo era quella di scegliere il candidato che più degli altri fosse vicino alle nostre idee e col quale collaborare per portare avanti le nostre proposte, come ad esempio: migliore qualità della vita nelle frazioni, modifica del decentramento per garantire servizi e opportunità a tutti gli abitanti del comune; potenziamento della medicina territoriale e di prossimità con la piena operatività delle Case di Comunità e del CAU (Centro di Assistenza Urgenza); informazione capillare alle famiglie riprendendo la pubblicazione del giornale istituzionale “La Rocca” distribuito in ogni casa; manutenzione degli impianti sportivi e ricerca di risorse per la costruzione di una nuova palestra per le scuole superiori; burocrazia più snella per le aziende, infrastrutture adeguate per la competizione globale, lotta all’abusivismo e tutela della legalità; Tari e gestione rifiuti, migliorare il servizio di raccolta e riduzione del costo premiante per gli utenti più virtuosi quando sarà attivata la TCP (tariffa corrispettiva puntuale); accoglienza e integrazione dei nuovi cittadini attraverso l’ascolto e la facilitazione all’inserimento lavorativo e potenziamento dei corsi di lingua italiana; Unione dei Comuni, non solo fornitore centralizzato di servizi ma ente di governo del territorio per una maggiore efficienza e un ruolo determinante nella Romagna. Con Elena abbiamo già iniziato un confronto che ci porterà ad essere schierati al suo fianco durante la campagna elettorale nella quale saremo impegnati anche sul fronte continentale con la lista Stati Uniti d’Europa".