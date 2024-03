Elezioni amministrative, a Lugo si conclude il percorso del Pd 'La bussola delle idee'

Si concluderà mercoledì 13 marzo "La Bussola delle idee", il percorso promosso dal Partito Democratico della Bassa Romagna che ha portato alla redazione di proposte programmatiche trasversali alle otto municipalità dell’Unione dei Comuni chiamate a rinnovare le amministrazioni comunali a inizio giugno. I risultati del progetto verranno presentati al pubblico al Salone Estense della Rocca di Lugo, piazza Martiri 1, alle ore 20.30.

"Un'esperienza importante perché marca un segno distintivo forte della nostra proposta politica - spiega Davide Pietrantoni, coordinatore del Pd Bassa Romagna - ossia che le scelte strategiche devono essere necessariamente condivise fra i Comuni della Bassa Romagna. Il nostro territorio, per rimanere attrattivo, deve restare unito e giocare di squadra. Non solo per “pesare” di più sui tavoli regionali e nazionali, ma per trovare le risposte più adeguate ai grandi temi del futuro: la sfida ambientale, la trasformazione e l’innovazione nel lavoro, la cura delle nuove fragilità sociali".

La serata di mercoledì verrà suddivisa in due parti. La prima sarà dedicata alla presentazione degli elaborati che sintetizzano le attività dei sei gruppi di lavoro a cui, nelle scorse settimane, hanno partecipato tanti cittadini provenienti dai diversi centri della Bassa Romagna. Questi i gruppi di lavoro: Alluvione e Protezione del Territorio, Salute e Sanità, Tessuto sociale e nuove fragilità, Sviluppo Economico e Servizi, Scuola e Cultura, Modelli Urbani e Ambiente.

"Le proposte programmatiche verranno affidate agli 8 candidati sindaci per il centro sinistra e alle rispettive coalizioni che li sostengono - aggiunge Pietrantoni - come patrimonio di idee e obiettivi che il Pd della Bassa Romagna mette a disposizione". La seconda parte della serata verrà dedicata appunto agli interventi degli otto candidati a sindaco, espressione delle liste elettorali sostenute dal Partito democratico. "Credo che solo il Partito Democratico e il centro sinistra possano vantare di riunire nella stessa iniziativa tutti i candidati della Bassa Romagna - conclude il coordinatore Pd -: segno di compattezza, di forza, di lavoro di squadra e testimonianza della volontà di immaginare insieme il futuro del nostro territorio".

La serata sarà moderata da Davide Pietrantoni. Le conclusioni saranno affidate al segretario provinciale del Partito Democratico, Alessandro Barattoni. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.