Elezioni amministrative, al via la raccolta firme di Ravenna Coraggiosa per la presentazione della lista

Mercoledì 18 agosto dalle 18 alle 20, alla Rocca Brancaleone, Ravenna Coraggiosa apre ufficialmente la raccolta di firme per la presentazione della lista alle elezioni amministrative del prossimo 3 ottobre. Saranno presenti le candidate e i candidati e porterà un saluto il sindaco Michele de Pascale, alla cui ricandidatura la lista di Ravenna Coraggiosa contribuisce.

Per aderire alla raccolta firme è sufficiente presentarsi con un documento di identità. "L'invito è aperto a tutte e tutti coloro che pensano che sia il momento del coraggio e hanno voglia di metterci la firma - spiegano da Ravenna Coraggiosa - per rafforzare il centrosinistra e per costruire un progetto di cambiamento necessario per una Ravenna più giusta, solidale e sostenibile, all'altezza delle nuove sfide e dei nuovi bisogni".