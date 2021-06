Elezioni amministrative, Alleanza di Centro: "Pronti a scendere in campo da soli se necessario"

"Stiamo per entrare nel pieno della campagna elettorale e dobbiamo purtroppo rilevare come quella che doveva essere la nostra collocazione naturale - ovvero la coalizione di centrodestra - appaia sempre più precaria e distante dai nostri ideali di rinnovamento, partecipazione e impegno civile". A parlare è Mauro Bertolino, coordinatore di Emilia Romagna Alleanza di Centro per i territori, che continua: "Il candidato sindaco proposto dalla per ora mini coalizione di centrodestra, infatti, non è sicuramente figura che susciti entusiasmo o che riporti alla memoria le storiche battaglie del centrodestra sul nostro territorio, ma piuttosto una personalità troppo legata al passato, assimilabile ai modelli politici verticistici e autoreferenziali del Pd o del Movimento 5 Stelle"

"A quanto pare, oltretutto, non siamo gli unici ad avere questa impressione, dato che partiti e liste civiche storicamente collocate come noi nel centrodestra hanno già annunciato che non sosterranno questa candidatura - continua Bertolino - Noi ci siamo sempre spesi senza risparmio sul territorio, e continuiamo a farlo in piena sintonia con i cittadini, perché crediamo nella politica come servizio e perché in questa direzione c'è ancora tanto da fare prima che Ravenna diventi una città al servizio di tutti e non resti, invece, la città al servizio di pochi. Stiamo continuando a dialogare con tutte le forze moderate, liberali, cattoliche e riformiste presenti sul territorio alla ricerca di una soluzione condivisa, ma se non si troverà una intesa soddisfacente sui programmi e su autentiche scelte di rinnovamento, continuando a discutere solo di ipotetiche poltrone o della difesa di rendite di posizione personali, potremmo essere costretti per il bene della città e del centrodestra a scendere in campo da soli".