Elezioni Amministrative, "creare relazioni tra i cittadini": De Pascale presenta il progetto di movimentazione civica

Si è svolta sabato mattina presso la Rocca Brancaleone la conferenza stampa di presentazione del progetto di movimentazione civica parte integrante del programma di candidatura di Michele de Pascale Sindaco per Ravenna 2021. L’obiettivo principale è quello di creare relazioni fra cittadini e cittadini, partiti e cittadini, candidato sindaco e cittadini, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in un percorso condiviso di confronto e partecipazione. La Movimentazione Civica sarà molto di più di una semplice campagna di ascolto. Il modello è quello del design thinking, un modello progettuale volto alla risoluzione di problemi complessi attraverso visione e gestione creativa. Si tratterà di 21 eventi aperti all’intera comunità ravennate che si terranno nei mesi di giugno e luglio e toccheranno i temi più importanti per il futuro della città. In 21 sere, i cittadini e le cittadine di Ravenna avranno la possibilità non solo di segnalare problemi e sollevare tematiche, ma anche di individuare e proporre possibili soluzioni. I cittadini e le cittadine diventano così protagonisti e protagoniste della costruzione della Ravenna post-pandemia, trasformando idee ed energie in proposte e azioni concrete per la città.



Ogni incontro verrà organizzato in forma ibrida fisica-virtuale, svolto contemporaneamente sia in presenza che in modalità di meeting Zoom, così da rispondere in modo ottimale a esigenze diverse. A ciascun evento potrà partecipare tutta la cittadinanza, previa registrazione nella sezione dedicata alla movimentazione civica sul sito ufficiale della campagna di Michele de Pascale Sindaco per Ravenna 2021. Gli incontri si divideranno in tre fasi. Una prima parte di presentazione, della durata di circa 45 minuti, dove cinque relatori esperti e competenti discuteranno sul tema dell’evento. La seconda parte durerà 30 minuti e prevedrà la suddivisione dei presenti in tavoli di massimo 6-8 partecipanti. Ogni gruppo sarà coordinato da un co-conduttore incaricato di stimolare un giro di tavolo promuovendo la discussione dei temi trattati. In questa fase le persone che partecipano in modalità digitale verranno invece suddivise in Breakout rooms con co-conduttori dedicati. Seguirà una fase finale di discussione e restituzione di 30 minuti in cui i co-conduttori, avvalendosi anche dei partecipanti ai tavoli, riferiranno del lavoro fatto, condividendo riflessioni, critiche e soluzione emerse

La lista degli eventi

Progettazione della Ravenna del futuro, rigenerazione, semplificazione e Smart City

Data: 10 giugno 2021

Orario: 20:30

Luogo: Finisterre Beach - Viale delle Nazioni 242C - Bagno 28, Marina di Ravenna RA



Agricoltura: coltivare saperi, raccogliere occupazione

Data: 14 giugno 2021

Orario: 20:30

Luogo: Agriturismo Martelli - Via Altiero Spinelli, 10, Ravenna



La Salute al centro: Ospedale, Organizzazione dei Reparti, Pronto Soccorso, Facolta? di Medicina, Telemedicina

Data: 15 giugno 2021

Orario: 20:30

Luogo: Pirata Beach - Via della Fontana, 36, Punta Marina RA



Dignita?, Qualita? e Creativita?’: progetti di vita per le persone non autosufficienti

Data: 17 giugno 2021

Orario: 20:30

Luogo: Finisterre Beach - Viale delle Nazioni 242C - Bagno 28, Marina di Ravenna RA



Accessibilita? e mobilita?: muovere persone e idee

Data: 21 giugno 2021

Orario: 20:30

Luogo: Rocca Brancaleone - Ravenna



Lo Sport per tutti, tutti per lo sport

Data: 22 giugno 2021

Orario: 20:30

Luogo: Bronson Cafe? - Via Cella, 46, Madonna Dell'Albero RA



Prospettive future e sviluppo del centro storico

Data: 24 giugno 2021

Orario: 20:30

Luogo: Mercato Coperto - Piazza Andrea Costa, Ravenna



Una comunita? che si prende per mano : inclusione solidarieta? e sostegno alla fragilita?

Data: 28 giugno 2021

Orario: 20:30

Luogo: Finisterre Beach - Viale delle Nazioni 242C - Bagno 28, Marina di Ravenna RA



Un porto che cresce

Data: 30 giugno 2021

Orario: 20:30

Luogo: Hana-Bi Spiaggia 72 - Viale delle Nazioni, 72, 48122 Marina di Ravenna RA



La Medicina per la comunita?: la rete territoriale della sanita? pubblica, le case della salute, il dipartimento di cure primarie

Data: 1 luglio 2021

Orario: 20:30

Luogo: Pirata Beach - Via della Fontana, 36, Punta Marina RA



Cultura bene comune

Data: 5 luglio 2021

Orario: 20:30

Luogo: Pirata Beach - Via della Fontana, 36, Punta Marina RA



Chimica 4.0 → trasforma la materia, trasforma la citta?

Data: 8 luglio 2021

Orario: 20:30

Luogo: Finisterre Beach - Viale delle Nazioni 242C - Bagno 28, Marina di Ravenna RA



Turismo: investimenti per una Ravenna sempre piu? internazionale

Data: 12 luglio 2021

Orario: 20:30

Luogo: La Rotonda - Viale Virgilio, 1B, Lido Adriano RA



Verde urbano, zone naturali e vivibilita?

Data: 14 luglio 2021

Orario: 20:30

Luogo: Finisterre Beach - Viale delle Nazioni 242C - Bagno 28, Marina di Ravenna RA



I nostri diritti

Data: 15 luglio 2021

Luogo: Hana-Bi Spiaggia 72 - Viale delle Nazioni, 72, 48122 Marina di

Ravenna RA



Decentramento: sempre piu? uniti, sempre piu? coesi

Data: 19 luglio 2021

Orario: 20:30

Luogo: Le Dune - Via Petrosa, 205, Campiano RA



Ravenna citta? aperta, tra identita? e intercultura

Data: 20 Luglio 2021

Orario: 20:30

Luogo: Rocca Brancaleone - Ravenna



Immaginare il futuro; il sapere e la formazione, come infrastruttura

primaria.

Data: 22 luglio 2021

Orario: 20:30

Luogo: La Rotonda - Viale Virgilio, 1B, Lido Adriano RA



Una citta? sicura, una citta? vivibile

Data: 26 luglio 2021

Orario: 20:30

Luogo: Bronson Cafe? - Via Cella, 46, Madonna Dell'Albero RA



Universita? a Ravenna - le vocazioni territoriali incontrano la

formazione universitaria e la ricerca

Data: 28 luglio 2021

Orario: 20:30

Luogo: Finisterre Beach - Viale delle Nazioni 242C - Bagno 28, Marina di Ravenna RA



Transizione energetica ed ecologica

Data: 29 luglio 2021

Orario: 20:30

Luogo: Finisterre Beach - Viale delle Nazioni 242C - Bagno 28, Marina di

Ravenna RA