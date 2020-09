Elezioni amministrative, Faenza Coraggiosa chiude la campagna con Errani, Schlein e Taruffi

Evento di chiusura della campagna elettorale della lista Faenza Coraggiosa mercoledì 16 settembre alle 19.30 al Caffè Bistrot Rossini in piazza del Popolo. Saranno presenti la vicepresidente della Regione Elly Schlein, il Senatore Vasco Errani e il Capogruppo di Emilia-Romagna Coraggiosa in Assemblea Regionale Igor Taruffi, insieme ai candidati di Faenza Coraggiosa, tra i quali la "testa di lista" che rappresenta le forze, Articolo Uno, L'Altra Faenza e Partito Socialista, che hanno dato l'innesco per questa esperienza civica: Luca Ortolani, Ilaria Visani, Edward Jan Necki, Gigia Carcioffi, Francesco Pitrelli e Margherita Calzoni.

