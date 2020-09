Elezioni amministrative, Faenza Cresce incontra gli elettori a Pieve Cesato

Oltre 50 persone sono intervenute all'incontro aperto organizzato martedì a Pieve Cesato da Faenza Cresce per confrontarsi sul programma elettorale e raccogliere le istanze dei residenti. I candidati hanno esposto i punti principali delle loro proposte: amministrazione partecipata, attiva e digitale; rigenerazione degli spazi urbani; agricoltura e sviluppo; turismo territoriale e innalzamento delle competenze con una formazione continua; attenzione all'ambiente e a una mobilità sostenibile. Proprio da questo nodo è partito uno scambio di opinioni e richieste.

"Il forese ha bisogno di supporto per poter raggiungere facilmente il centro e di connessione veloce per lavorare anche in modalità "smart", soprattutto in questo periodo. Faenza Cresce sostiene l'implementazione delle linee di green-go bus, e la realizzazione della tangenziale a valle della città per alleggerire il flusso di traffico. La realizzazione della nuova stazione con sottopassi (articolato e ricco progetto per gui la posa della prima pietra è prevista e deliberata entro il 2020) darà un più ampio respiro alla zona e sarà un "nuovo" biglietto da visita per chi arriva a Faenza, per lavoro o per turismo".

Le oltre due ore di incontro hanno permesso uno scambio di opinioni tra cittadinanza e candidati, che hanno potuto anche approfondire i meccanismi di funzionamento della macchina amministrativa e del momento cardine per Faenza, che sta assistendo a un cambio generazionale che permetterà nel prossimo futuro di concentrarsi anche sulla digitalizzazione dei servizi. Questa partecipazione secondo Faenza Cresce "è la chiave per lavorare bene per la città, con la forza delle idee". Il prossimo appuntamento partecipato è sulla scuola, domenica 13 settembre in Piazza Nenni/Molinella alle 20.30.