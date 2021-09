Elezioni amministrative, Giorgio Cremaschi (PaP) a Ravenna per la chiusura della campagna elettorale

In chiusura della campagna elettorare per le amministrative del 3-4 ottobre, giovedì alle 11 Potere al Popolo Ravenna organizza un incontro in piazza Caduti sul Lavoro, nei pressi dell'Ippodromo, con la partecipazione di Giorgio Cremaschi del Coordinamento Nazionale di Potere al Popolo. Al centro dell'appuntamento il tema del conflitto sociale: dallo sblocco dei licenziamenti alla lotta dei lavoratori della Gkn. Oltre a Cremaschi interverrà il candidato sindaco di Potere al Popolo Gianfranco Santini.