Elezioni amministrative, i candidati di Faenza Cresce si presentano: "Competenza ed entusiasmo"

In vista delle elezioni amministrative in programma il prossimo 20-21 settembre a Faenza, a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Massimo Isola venerdì mattina si è presentata alla città la lista Faenza Cresce. "Siamo la nuova lista civica della città: intergenerazionale, innovativa, concreta - spiegano i membri - Lo abbiamo ripetuto più volte negli ultimi mesi e, se ne siamo convinti, è perché a lavorarci e parteciparvi è un ampio gruppo di persone eterogeneo che, ognuno con le proprie professionalità e esperienze, ha contribuito a costruire il nostro progetto di città, elaborazione di idee e proposte reali e tangibili. Vogliamo essere approdo sicuro per tutti i faentini che non si riconoscono negli estremismi, ma anzi cercano una proposta politica realmente moderata, convintamente europeista, ragionevole e razionale, che sappia mettere in campo – oltre a entusiasmo e nuove idee – un giusto mix di ragione e competenze".

"È per questo che la nostra squadra è composta da persone che negli ultimi anni si sono appassionate ai temi della nostra città con dedizione e volontà, rimboccandosi le maniche in associazioni culturali, associazioni di volontariato, società sportive, parrocchie e molto altro - continuano - Persone che hanno deciso di fare un passo in più in un impegno civico, consapevoli che i tempi che viviamo, e il futuro che ci aspetta, necessitano di un impegno pragmatico e schietto, di voglia di fare e capacità di ascolto. Alcuni di noi hanno inoltre scelto di correre per la carica di consigliere comunale, in modo che le istanze raccolte, le soluzioni pensate, i progetti immaginati, abbiano gambe, braccia e menti".

I candidati

1. Baldissera Monica (50 anni, psicologa del lavoro)

2. Bertocchi Livia (42 anni, welfare community manager)

3. Cappelli Riccardo (27 anni, agronomo)

4. Cavallari Luca (39 anni, ingegnere e insegnante)

5. Cavina Nicola (41 anni, commercialista)

6. Ciani Luca (23 anni, operatore del terzo settore)

7. Fabbri Michela (45 anni, manager)

8. Frassineti Roberto (47 anni, operaio)

9. Govoni Giulia (34 anni, avvocato)

10. Kuela Jeannette (42 anni, imprenditrice)

11. Leonardi Eugenio (30 anni, psicologo)

12. Luccaroni Andrea (46 anni, ingegnere e progettista)

13. Martinengo Monica (49 anni, esperta in comunicazione ambientale)

14. Melandri Antonio (45 anni, avvocato)

15. Minguzzi Syryana (43 anni, moglie e mamma)

16. Nati Francesca (44 anni, barista, studentessa maturanda Liceo Scienze Umane)

17. Peroni Gloriano (45 anni, bancario)

18. Sintoni Alberto (55 anni, responsabile informatico)

19. Villa Marco (39 anni, docente e ingegnere libero professionista)

20. Visani Lorenzo (32 anni, responsabile Amministrazione Finanza e Controllo)

21. Visani Stefania (56 anni, responsabile sede formazione professionale)

22. Zauli Federico (29 anni, socio imprenditore)