Elezioni amministrative, Italia Viva apre la sede per il tesseramento

Dopo il recente congresso, Italia Viva Ravenna prosegue con le attività sul territorio aprendo la sede di via G. Rasponi n.7 a Ravenna (dietro Piazza Kennedy) due giorni alla settimana: il giovedì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.

"Il momento del tesseramento rappresenta una importante occasione per incontrare gli iscritti e i simpatizzanti e chi ha a cuore la vita politica e sociale del Paese - dicono in una nota - E’ un’occasione per confrontarsi e condividere i problemi urgenti che abbiamo davanti a cominciare dalla guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, le elezioni Europee e le elezioni amministrative che coinvolgeranno diversi comuni della nostra provincia. Nell’invitare quindi iscritti e simpatizzanti a visitarci nelle giornate di apertura, siamo lieti di annunciare che a tutti coloro che si presenteranno verrà data in omaggio una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, l’invito è rivolto in particolare ai giovani".