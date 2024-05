Elezioni amministrative, la deputata Bakkali (Pd) a Massa Lombarda per sostenere Sangiorgi

Proseguono gli appuntamenti della campagna elettorale di Stefano Sangiorgi, candidato per il centro sinistra alle prossime amministrative per il Comune di Massa Lombarda. Lunedì sera alle 20.30, alla Sala ex bocciofila in via Dini e Salvalai, si parlerà di “servizi per l’infanzia, scuola e comunità educante per i cittadini di domani”. Interverranno Ouidad Bakkali, deputata del Partito Democratico e Carolina Ghiselli, attuale vice sindaca e assessora alle politiche educative del Comune di Massa Lombarda.



“La nostra campagna elettorale ha una agenda fitta di eventi – spiega Sangiorgi – dialoghiamo e ci confrontiamo così con tutti i cittadini, di tutte le età; l’appuntamento con la deputata Bakkali di domani sera sarà l’occasione per fare il punto sulla strategia che pone la scuola al centro di un processo di interazione e di sviluppo per tutto il territorio e che si impegna a garantire il benessere e la crescita di ragazze e ragazzi – continua Sangiorgi – ci sono tanti micro mondi che gravitano attorno alla scuola, le istituzioni hanno il compito di armonizzarli e predisporre collaborazioni, co-progettazioni, etc. che hanno come obiettivo il benessere e la crescita dei nostri giovani”.