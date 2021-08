Elezioni amministrative, non ci sarà la lista di Europa Verde: "Ma saremo comunque attivi"

Le elezioni amministrative del Comune di Ravenna si stanno avvicinando e fervono i preparativi per la presentazione delle liste.

I Verdi di Ravenna avevano aderito alla scorsa tornata elettorale al progetto di Ravenna in Comune che riuscì a portare nel 2016 la propria rappresentanza nel Consiglio Comunale di Ravenna e a essere protagonista di numerose battaglie sul territorio. "Negli ultimi mesi da un lato è terminato il percorso di Ravenna in Comune, che comunque riteniamo positivo e dall’altro è partita la ricostruzione del gruppo dei Verdi, oggi Europa Verde, di Ravenna".

Spiegano i Verdi: "I tempi, tuttavia, non sono ancora maturi per la presentazione di una lista, malgrado i temi non mancherebbero, a partire dalla questione energetica e dal progetto per il mega impianto di stoccaggio della CO2 proposto da ENI e sostenuto prima dal Governo Conte e per il quale l’attuale Governo sta cercando il modo di trovare dei finanziamenti. Progetto che ci vede fermamente contrari, in quanto crediamo che non si possa pensare alla transizione energetica senza abbandonare le fonti fossili e ogni investimento in tal senso sia controproducente. Comunichiamo, quindi, che non sarà presente una lista di Europa Verde Ravenna alle prossime elezioni comunali, ma la nostra presenza sarà comunque attiva, nei prossimi mesi, come nei prossimi anni, in favore di una conversione ecologica del territorio che, con un occhio ai grandi temi globali, avanzi proposte attuabili localmente".