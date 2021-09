Elezioni amministrative, presentata la squadra di Potere al Popolo a sostegno di Gianfranco Santini

Sono stati presentati sabato mattina i candidati della Lista di Potere al Popolo, a sostegno del candidato sindaco Gianfranco Santini a sindaco di Ravenna per le prossime elezioni amministrative di inizio ottobre.

"Potere al Popolo nasce per rappresentare coloro che non hanno rappresentanza. I lavoratori progressivamente privati di ogni diritto, i giovani precari che non sanno se tra un mese avranno di che mangiare o dovranno contare sulla pensione dei genitori, gli operai che hanno perso il lavoro (spesso con un misero Whatsapp) quando la fabbrica e? stata delocalizzata altrove. In breve vogliamo rappresentare tutti coloro che 25 anni di governi liberisti, di centro destra e di centrosinistra, hanno lasciato indietro, gli sconfitti, i piu? deboli, quelli che non hanno voce. La nostra lista concorre alle elezioni comunali" si legge in una nota di Potere al Popolo Ravenna.

"Vediamo una coerenza assoluta tra il modo in cui e? governato lo stato e quello in cui viene amministrato il comune di Ravenna. In entrambi casi ci si affida alla “mano invisibile del mercato” e quindi privatizzazione dei servizi, precarizzazione del lavoro, aggressione al territorio e depotenziamento della sanita? e formazione pubblica.

Tra le 30 liste che concorrono alle elezioni circa 25 fanno riferimento a quello stesso sistema di valori. Assistiamo allo spettacolo ridicolo di forze politiche che a Ravenna fingono di contrastarsi duramente mentre a Roma sostengono lo stesso governo. E che governo! Un governo guidato dall’uomo di punta di quel mondo di finanza internazionale e grosse corporation direttamente responsabili della crisi nella quale ci dibattiamo. Sono forze politiche che pensano allo stesso modo, fanno le stesse cose, propongono le stesse soluzioni. Non stupisce che molti cittadini poi ritengano inutile recarsi alle urne" dicono da PaP.

"Alcuni ci accusano di essere ideologici. E? vero il contrario, ideologico e? chi continua ad avere come riferimento quelle teorie, elaborate negli anni ‘40 ed egemoni in occidente dagli anni ‘80 in poi, incurante del fatto che, ovunque applicate, abbiano prodotto disastri sociali ed ambientali. Noi, al contrario abbiamo come riferimento la Costituzione delle Repubblica Italiana.

"Oggi Pap e? presente non solo a Ravenna ma anche in tutte le citta? metropolitane in cui si vota (Bologna,Roma,Torino,Milano,Napoli ) come segno di un movimento nazionale che sta crescendo. Non siamo percio? una lista estemporanea come molte altre tra quelle che saranno presenti in questa tornata elettorale. C’eravamo alle ultime Politiche, alle Regionali del 2020, ci siamo oggi a Ravenna e ci saremo anche nelle prossime occasioni. Voglio ricordare, come ho gia? detto in altre occasioni, che la nostra lista e la mia candidatura sono frutto di una rappresentanza reale di un collettivo presente, vivo e attivo. Un collettivo che propone in questa lista, Compagni e Compagne competenti e motivati che da anni militano e partecipano alle lotte in molti movimenti e associazioni su varie tematiche"

Lista Potere al Popolo Ravenna per le Elezioni comunali del 3 e 4 Ottobre 2021:

1 Abrotini Gabriele Nato a Ravenna il 10/06/1953

2 Bartolotti Lorenzo Nato a Ravenna il 06/01/1959

3 Cappelli Ivan Nato a Faenza il 06/02/1972

4 Castelfidardo Caterina Nata a Montese(MO) il 23/02/1944

5 Cenni Ilaria Nata a Faenza il 02/08/1968

6 De Ascentiis Lucia Nata a Morro D’Oro (TE) il 05/09/1951

7 Dell’Acqua Rosa Nata a Palermo il 06/10/1960

8 Dibari Carmela Nata a Barletta (BA) il 23/10/1969

9 Donati Franco Nato a Faenza il 01/11/1939

10 Dubbini Luca Nato a Ravenna il 17/11/1980

11 Farolfi Fabio Nato a Faenza il 01/06/1966

12 Farolfi Leonardo Nato a Faenza il 06/02/2001

13 Gallegati Giampaolo Nato a Faenza il 12/07/1963

14 Gentilini Roberto Nato a Faenza il 31/07/1974

15 Fiume Alessandro Nato a Reggio Calabria il 02/04/1973

16 Maioli Daniele Nato a Ravenna il 11/03/1948

17 Manna Angela Nata a Cosenza il 10/03/1949

18 Marchi Gian Domenico Nato a Faenza il 13/04/1956

19 Martino Antonio Nato a S.Giovanni Rotondo il 16/04/1959

20 Martino Mario Nato a S.Giovanni Rotondo il 10/02/1949

21 Masotti Loretta Nata a Ravenna il 16/02/1947

22 Mazzoni Laura Nata a Tredozio(FC) il 21/06/1957

23 Nanni Maria Teresa Nata a Faenza il 26/11/1937

24 Nannini Marcelo Nato Rosario-Santa Fe? (Argentina) il 17/03/1961

25 Samori? Luigi Nato a Faenza il 09/03/1949

26 Savorani Mauro Nato a Faenza il 23/02/1953

27 Scotti Simonetta Nata a Dovadola (FC) il 25/11/1963

28 Sintoni Fabrizio Nato a Faenza il 21/10/1967

29 Valenti Daniela Nata a Faenza il 06/01/1956

30 Zama Paolo Nato a Lugo (RA) il 08/11/1949

31 Zambelli Loriana Nata a Forli? il 22/11/1952

32 Bigoni Giovanna Nata a Bagno di Romagna (FC) il 10/03/1960