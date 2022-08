Elezioni politiche 2022, Ancarani tuona contro Forza Italia: "Partito monarchico, mi hanno offerto una posizione offensiva"

"Ancora una volta sono prevalse logiche non premianti e non meritocratiche". Sono parole molto dure quelle di Alberto Ancarani, capogruppo in consiglio comunale e storico esponente di Forza Italia nel ravennate (alle ultime elezioni amministrative era anche candidato sindaco), nel commentare le scelte per i candidadati di Forza Italia per le elezioni del 25 settembre. Nelle scorse settimane, l'azzurro aveva dato la propria disponibilità a candidarsi, anche se ha sempre specificato di non essere disponibile a fare da "riempitivo".

"Ho ricevuto dal coordinatore regionale la proposta di essere candidato quarto al collegio plurinominale del Senato - puntualizza Ancarani - Si tratta di una posizione non degna della mia storia politica e del mio “attaccamento alla maglia”. Il tema non era e non è mai stato quello di avere una posizione in lista eleggibile, perché questa volta i posti di quel tipo erano risicatissimi, ma di avere una posizione che fosse minimamente prestigiosa. Ho dunque rifiutato quel quarto posto perché era letteralmente offensivo e ci sono momenti in cui la propria dignità viene prima di tutto".

"Ancora una volta sono prevalse logiche non premianti e non meritocratiche - attacca il consigliere d'opposizione - che peraltro ho combattuto per lungo tempo dentro un partito monarchico in cui farle prevalere era ontologicamente più difficile che altrove. Continuo a ritenere che non ci sia partito che mi rappresenti meglio nei suoi programmi rispetto a Forza Italia. Allo stesso modo, però, prendo atto ancora una volta che quello stesso partito non ricambia il mio affetto con la stessa intensità".