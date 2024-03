Elezioni: ancora aperto il bando per gli iscritti all’Albo scrutatori per comunicare la disponibilità

È ancora aperto il bando che il Comune ha indetto, in vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo dei giorni 8 e 9 giugno 2024, per comunicare la propria disponibilità tra coloro che risultano già iscritti all'Albo Scrutatori riconoscendo la precedenza a coloro che si trovino nella condizione di disoccupati, in mobilità, cassintegrati, esodati e studenti.

È possibile comunicare la propria disponibilità all’ufficio elettorale, entro le 10,30 di venerdì 12 aprile 2024, tramite posta elettronica (elettorale@comune.ra.it) o pec (elettorale.comune.ravenna@legalmail.it) o presentandosi direttamente all’ufficio elettorale, al piano terra in via Berlinguer 30, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

L’avviso pubblico e il modello per la domanda sono disponibili all’ufficio elettorale o scaricabili dal link https://bitly.ws/3d5CQ

Per maggiori informazioni, oltre al bando stesso, si può contattare l'Elettorale al numero 0544. 482283 o all'indirizzo mail elettorale@comune.ravenna.it.